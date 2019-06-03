ИА «Ореанда-Новости» Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица намерен снять кинокартину о монгольском полководце и завоевателе XIII века Чингисхане. Фильм он планирует выпустить в 2020 году. Об этом он рассказал представителям СМИ в Железноводске на фестивале «Герой и время».

По его словам, сейчас у него в планах создать «огромный» фильм о том, каким человеком был Чингисхан. Режиссёр уточнил, что фильм будет снят по повести Чингиза Айтматова, съёмки будут проходить в России, на Кавказе или в Сибири.

Кустурица рассказал об одной из сцен будущего фильма, которую он уже запланировал. В этой сцене Чингисхан подойдёт к реке и будет ждать, пока она покроется льдом, чтобы переправиться на противоположный берег. Сейчас, по словам режиссёра, он подыскивает место для съёмок этого фрагмента.