ИА «Ореанда-Новости» Свою любимую кинокартину 2019 года режиссёр Квентин Тарантино назвал во время интервью кинокритику издания Deadline. Самым лучшим Тарантино назвал боевик «Капкан» режиссёра Александра Ажа.



В России фильм ужасов показали на большом экране в конце августа. Это история о девушке, которая разыскивает отца во время урагана во Флориде. Хейли удается его найти, но они оба оказываются в подвале старого дома, из которого невозможно выбраться из-за стихии. Дом погружается под воду, а вместе с тем в убежище Хейли и отца прибывают аллигаторы.