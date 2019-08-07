ИА «Ореанда-Новости» Режиссёр Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким он видит свой последний фильм.

«Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. «Однажды в… Голливуде» – это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», – сказал голливудский режиссёр.

Помимо прочего Тарантино сказал, что в детские годы он множество раз пересматривал советский фильм «Человек-амфибия» 1961 года. «Я обожал его, я не знал, что он русский», – сказал он.

Тарантино находится в России, чтобы лично представить свой новый фильм «Однажды в… Голливуде». Премьера кинокартины состоится 7 августа.