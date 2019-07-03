ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм «Однажды в Голливуде» может стать последней киноработой в карьере режиссёра Квентина Тарантино. Об этом сам Тарантино рассказал в интервью GQ Australia.

Он признался, что думает над тем, чтобы оставить режиссуру после выхода его девятого фильма. Однако это не значит, что режиссёр закончит свою творческую карьеру. Тарантино рассказал, что хочет начать писать книги о кино или ставить произведения на театральной сцене.