13 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоится концерт под названием "Любовь, любовь, любовь», где прозвучат знаменитые шлягеры латиноамериканской музыки. Огненное аргентинское танго, манящая бразильская босса-нова, светло-лирические венесуэльские народные песни – самые лучшие песни народов Латинской Америки прозвучат в исполнении аргентинского тенора Карлоса Д’Онофрио. Концерт состоится в концертном зале FreeDom Music Hall на Казанской.



Среди произведений - "Besame mucho", знаменитые танго из кинофильмов "Запах женщины" и "История одной любви", сицилийская песня "Cu ti lu dissi”, и др.



Уникальная особенность представления состоит в том, что певец с присущим ему чувством юмора кратко рассказывает публике о каждой песне на русском языке, что приводит публику в необычайный восторг — ведь таким образом можно не только наслаждаться музыкой, но и понимать, о чём идёт речь.

Карлос Д’Онофрио родился в Буэнос-Айресе в итальянской семье, в ранней юности начинал петь хард-рок, но увлёкся оперой и классической эстрадой. В 2009-м году он приехал в Россию, дебютировал в Мариинском театре в роли Принца из оперы Дворжака «Русалка». Помимо работы на постановках в оперных театрах, выступает с концертами в рамках крупных международных программ, выступает на таких престижных концертных площадках как БКЗ "Октябрьский", Московский Международный Дом Музыки (Светлановский зал), Большой и малый залы Петербургской Филармонии, Yokohama Concert Hall (Токио, Япония).

В ансамбле с певцом выступают именитые петербургские музыканты Владимир Кирасиров (гитара), Илья Филькенштейн (контрабас) и Даниил Рабовский (фортепиано), а также кубинский перкуссионист — любимец публики Йоэль Гонсалес.

Адрес концертного зала: Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 7