ИА «Ореанда-Новости». Лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианистка Йол Юм Сон (Южная Корея) выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки – 27 апреля артистка исполнит концерты В. А. Моцарта в сопровождении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, а 28 апреля состоится сольный концерт пианистки.

Южнокорейская пианистка Йол Юм Сон – лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2011), XIII конкурса имени В. Клайберна (2009), Международного конкурса имени А. Рубинштейна (2005) и многих других престижных музыкальных состязаний. Сон начала заниматься музыкой в возрасте 3,5 лет, в 12 лет дала первый сольный концерт, в 16 поступила в Корейский национальный университет искусств. В настоящее время она живет в Германии, совершенствует мастерство в Высшей школе музыки и театра в Ганновере у Арье Варди. Пианистка много гастролирует, часто выступает с ведущими оркестрами. В прошлом концертном сезоне она играла в Бирмингеме, Лондоне, Белграде, Дрездене, Будапеште, Вашингтоне, Сан-Франциско.

На XIV Международном конкурса имени П.И. Чайковского наряду с серебряной медалью и II премией Йол Юм Сон получила приз за лучшее исполнение концерта с камерным оркестром. Тогда пианистка остановила свой выбор на 21-м концерте Моцарта, и именно его она исполнит на предстоящем концерте в Доме музыки с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В этом году прославленный коллектив, созданный маэстро, отмечает 40-летие творческой деятельности.

У Йол Юм Сон обширный репертуар – от музыки барокко до новейших сочинений. В каждой своей программе она любит выстраивать сюжет, противопоставляя произведения, стили и жанры. Но в московском сольном концерте артистка избрала другой путь – весь вечер будет звучать музыка Шопена. Критики часто хвалят Сон за внимание к деталям композиции, искренность и эмоциональность исполнения, но при этом пишут и об энергичной, мощной и неординарной манере исполнения пианистки. Шопен даст слушателям возможность оценить и первое, и второе.





27 апреля 2019, Светлановский зал, 19:00

Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

Абонемент «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Спиваков

Солистка – Йол Юм СОН, фортепиано (Южная Корея)

Дирижёр – Владимир СПИВАКОВ

Моцарт. Концерты №№ 13 и 21 для фортепиано с оркестром

28 апреля 2019, Светлановский зал, 19:00

Йол Юм СОН, фортепиано (Южная Корея)

Абонемент «GRAND PIANO MASTERS / МАСТЕРА РОЯЛЯ»

Шопен. Скерцо №2 си-бемоль минор, соч. 31

Вальс фа минор, соч. 70 №2

Вальс ре-бемоль мажор, соч. 64 №1

Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 №2

Соната №2 си-бемоль минор, соч. 35

24 прелюдии, соч. 28