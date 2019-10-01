01.10.2019, 08:31
Лазарев объяснил свой конфликт с Топаловым
ИА «Ореанда-Новости». Певец Сергей Лазарев рассказал, почему у него возник конфликт с Владом Топаловым, с которым они вместе были в группе Smash, пишет РИА Новости.
Лазарев рассказал, что у них был достаточно длительный период, когда они с Топаловым не общались вообще. Это произошло из-за распада группы Smash – разрыв, по словам артиста, был нервным и эмоциональным.
Лазарев также отметил, что причиной такому поведению стали и слухи о том, что он хочет начать сольную карьеру. Топалов, по словам певца, даже негативно высказывался в прессе о нём и о ситуации в целом.
Лазарев рассказал, что у них был достаточно длительный период, когда они с Топаловым не общались вообще. Это произошло из-за распада группы Smash – разрыв, по словам артиста, был нервным и эмоциональным.
Лазарев также отметил, что причиной такому поведению стали и слухи о том, что он хочет начать сольную карьеру. Топалов, по словам певца, даже негативно высказывался в прессе о нём и о ситуации в целом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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