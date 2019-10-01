Лазарев рассказал, что у них был достаточно длительный период, когда они с Топаловым не общались вообще. Это произошло из-за распада группы Smash – разрыв, по словам артиста, был нервным и эмоциональным.Лазарев также отметил, что причиной такому поведению стали и слухи о том, что он хочет начать сольную карьеру. Топалов, по словам певца, даже негативно высказывался в прессе о нём и о ситуации в целом.