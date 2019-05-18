Особенно трек Лазарева популярен в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Однако Лазарева по пользовательскому спросу обгоняют участники из Швейцарии и Голландии, а также группа из Норвегии.



Финал конкурса состоится сегодня в Тель-Авиве. В нём участвуют представители 26 стран. Лазарев будет выступать под пятым номером.