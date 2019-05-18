18.05.2019, 15:10
Лазарев попал в чарты ITunes 11 стран Европы
ИА «Ореанда-Новости». Участник от России на Евровидении-2019 Сергей Лазарев вошёл в чарты ITunes 11 европейских стран с песней Scream.
Особенно трек Лазарева популярен в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Однако Лазарева по пользовательскому спросу обгоняют участники из Швейцарии и Голландии, а также группа из Норвегии.
Особенно трек Лазарева популярен в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Однако Лазарева по пользовательскому спросу обгоняют участники из Швейцарии и Голландии, а также группа из Норвегии.
Финал конкурса состоится сегодня в Тель-Авиве. В нём участвуют представители 26 стран. Лазарев будет выступать под пятым номером.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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