ИА «Ореанда-Новости»Участник от России на Евровидении-2019 Сергей Лазарев вошёл в чарты ITunes 11 европейских стран с песней Scream.

Особенно трек Лазарева популярен в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Однако Лазарева по пользовательскому спросу обгоняют участники из Швейцарии и Голландии, а также группа из Норвегии.  

Финал конкурса состоится сегодня в Тель-Авиве. В нём участвуют представители 26 стран. Лазарев будет выступать под пятым номером.