ИА «Ореанда-Новости». Led Zeppelin одержали победу в длительном споре об авторских правах после того, как апелляционный суд США постановил, что они не украли вступительный рифф в Stairway To Heaven.

Британские рок-легенды были обвинены в 2014 году в плагиате песни под названием Taurus американской группой Spirit. 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско оставил в силе приговор суда 2016 года, который признал, что Led Zeppelin не копировал его.

Stairway To Heaven регулярно появляется в списках величайших рок-песен, когда-либо написанных, и это дело было одним из самых продолжительных и тщательно отслеживаемых споров в музыкальной индустрии.

Певец Led Zeppelin Роберт Плант и гитарист Джимми Пейдж, написавшие песню, столкнулись с иском о возмещении убытков на миллионы долларов, если бы проиграли.

Песня Spirit была написана гитаристом группы Рэнди Вулфом, известным как Рэнди Калифорния, который умер в 1997 году. Дело было возбуждено Майклом Скидмором, попечителем его поместья.Led Zeppelin и Spirit играли вживую после того, как был написан Taurus, и Мистер Скидмор предположил, что Пейдж мог написать свой рифф после того, как услышал Taurus live. Он утверждал, что у песен были похожие аккордовые прогрессии.

Дело дошло до громкого судебного разбирательства в 2016 году, на котором Пейдж и Плант дали показания. Однако в 2018 году 9-й окружной апелляционный суд США решил, что судья первой инстанции допустил ряд ошибок, и назначил новое слушание. В понедельник, 9 марта, коллегия из 11 судей обнародовала своё решение о том, что Stairway To Heaven не нарушает авторских прав на песню Spirit.