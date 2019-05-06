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Леди Гага является в этом году сопредседателем Бала, среди них также заявлены музыкант Гари Стайлз, теннисистка Серена Уильямс, креативный директор Gucci Алессандро Микеле и редактор журнала Vogue Анна Винтур. Ежегодно тема проведения мероприятия меняется. В этом году тема Met Gala — «Кэмп: заметки о моде» ( Camp: Notes on Fashion).



Это известное событие в индустрии мировой моды проходит в Нью-Йорке каждый год. Накануне мероприятия состоялась вечеринка, на которой были представлены звёздные гости.Обладательница премии "Оскар" выбрала на этот раз объёмное платье, состоящее из множества воланов и слоёв. Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов. Леди Гага дополнила экстравагантный наряд фирменными чёрными ботильонами на платформеоригинальной тюлевой шляпкой и микро-сумкой французского бренда Jacquemus. Макияж звезды также был ярким - глаза акцентированы ярко-голубыми тенями и стрелкой.