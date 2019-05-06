06.05.2019, 17:18
Леди Гага в полосатом платье вызвала восторг на Met Gala 2019
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в Метрополитен-музее (The Metropolitan Museum of Art) состоится 24-й по счёту Бал Института костюма Met Gala. Это известное событие в индустрии мировой моды проходит в Нью-Йорке каждый год. Накануне мероприятия состоялась вечеринка, на которой были представлены звёздные гости.
33-летняя певица Леди Гага стала сегодня популярной в социальных сетях из-за своего необычного наряда. Обладательница премии "Оскар" выбрала на этот раз объёмное платье, состоящее из множества воланов и слоёв. Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов. Леди Гага дополнила экстравагантный наряд фирменными чёрными ботильонами на платформе, оригинальной тюлевой шляпкой и микро-сумкой французского бренда Jacquemus. Макияж звезды также был ярким - глаза акцентированы ярко-голубыми тенями и стрелкой.
33-летняя певица Леди Гага стала сегодня популярной в социальных сетях из-за своего необычного наряда. Обладательница премии "Оскар" выбрала на этот раз объёмное платье, состоящее из множества воланов и слоёв. Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов. Леди Гага дополнила экстравагантный наряд фирменными чёрными ботильонами на платформе, оригинальной тюлевой шляпкой и микро-сумкой французского бренда Jacquemus. Макияж звезды также был ярким - глаза акцентированы ярко-голубыми тенями и стрелкой.
Леди Гага является в этом году сопредседателем Бала, среди них также заявлены музыкант Гари Стайлз, теннисистка Серена Уильямс, креативный директор Gucci Алессандро Микеле и редактор журнала Vogue Анна Винтур. Ежегодно тема проведения мероприятия меняется. В этом году тема Met Gala — «Кэмп: заметки о моде» (Camp: Notes on Fashion).
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии