ИА «Ореанда-Новости». Военная драма "Три дня до весны”, снятая режиссёром Александром Касаткиным и созданная на киностудии “Ленфильм”, станет участником шестнадцатого Пхеньянского международного кинофестиваля, культурной киновыставки, которая пройдёт на территории Корейской Народно-Демократической Республики.



Об этом информирует пресс-служба “Ленфильма”. Об этом информирует пресс-служба “Ленфильма”.



По словам помощника генерального директора киностудии Ольги Аграфениной, “Ленфильм” получил от организационного комитета кинофестиваля сообщение, которое подтвердило участие российской кинокартины "Три дня до весны”. Киностудия впервые принимает участие в Пхеньянском международном кинофестивале. На смотр от “Ленфильма” будет направлен творческий коллектив, принимающий участие в создании киноленты, говорит Ольга Аграфенина.





Также помощник гендиректора киностудии добавила, что Министерством культуры Российской Федерации был заключён договор об участии наших кинематографистов в Пхеньянском международном кинофестивале.



За два последних года на территории Пхеньяна были показаны киноленты режиссёра Олега Штрома "Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели", Олега Асадулина "Зеленая карета", Джаника Файзиева "Август Восьмого", Сергея Маховикова "Тихая застава".





Российская кинокартина "Три дня до весны" посвящена первой блокадной зиме 1942 года, являющаяся самым трудным периодом Ленинграда. Также в фильме описываются истории людей, которые встали на защиту города. В основу сюжета киноленты были положены некоторые факты, описанные в "Блокадной книге", которая была создана писателями Алесей Адамович и Данилой Граниным. Фильм Александра Касаткина занял первое место в номинации "Лучший детектив" на международном кинофестивале DetectiveFEST.



Как сообщает руководство киностудии, кинолента “Три дня до весны” является первой частью трилогии "Ленфильма", которая будет посвящена героическим и трагическим событиям 900-дневной блокады Ленинграда в период с 1941 по 1944 года.





Пхеньянский международный кинофестиваль проходит один раз в течение двух лет. В текущем году культурная киновыставка стартует 19 сентября, а завершится спустя девять дней.