ИА «Ореанда-Новости». Актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов во время церемонии прощания с режиссёром Марком Захаровым заявил, что хочет предложит присвоить «Ленкому» имя своего худрука, пишет «МК».



Кроме того, актёры театра собираются попросить, чтобы на дома, где жил Захаров, установили мемориальную доску.



При этом Герасимов отметил, что по закону для увековечивания памяти выдающихся соотечественников должно пройти некоторое время, однако в данном случае процедуру могут изменить.