ИА «Ореанда-Новости». Леонардо Ди Каприо заявил, что его тошнит от актёров, жалующихся на карьеру.

Актёр Леонардо Ди Каприо рассказал Deadline, что он думает о жалобах актёров. По его мнению, голливудским актёрам невероятно повезло с карьерой.

Ди Каприо отвечал на вопросы о своём фильме «Выживший», который стал для актёра одним из самых сложных за всю карьеру. Он признал, что картина стала для него самого «выматывающим опытом».

Ди Каприо пояснил, что его «тошнит» от голливудских актёров, которые жалуются на свою работу, потому что на самом деле им всем безумно повезло заниматься этим. Актёр считает такое поведение недостойным.

В этом году актёра номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Однажды в Голливуде…».