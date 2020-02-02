ИА «Ореанда-Новости». Григорий Лепс прокомментировал новости об участии Александра Панайотова в Евровидении.

Певец Григорий Лепс оценил заявление композитора Игоря Крутого о том, что Александр Панайотов может принять участие в Евровидении. Лепс отметил, что точной информации об этом пока нет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Лепс подчеркнул, что главным условием является решение вещателя. Песню для артиста будет несложно подобрать, считает продюсер.

Музыкант также признал, что они с Панайотовым оба хотели бы его участия в конкурсе. Это был бы большой шаг для всех, подытожил Лепс.