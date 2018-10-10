ИА «Ореанда-Новости». На территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 10 по 21 октября пройдёт 62-й Лондонский международный кинофестиваль.





В текущем году в программу смотра включён фильм режиссёра Кирилла Серебренникова “Лето”, который весной был представлен в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля.



Фильм повествует ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х и о малоизвестных фактах биографии лидера группы “Кино” Виктора Цоя.



Также в английской столице будет показана кинокартина режиссёра Алексея Германа-младшего “Довлатов”.



Фильм принимал участие в основном конкурсе 68-го Берлинского кинофестиваля. Отметим, художник-постановщик кинокартины Елена Окопная в рамках Берлинале-2018 была награждена “Серебряным медведем” за выдающиеся достижения в области киноискусства.





На Лондонском фестивале будет показана немая драма режиссёра Фридриха Эрмлера “Обломок империи”, снятая в 1929 году.



В фильме описываются события, происходившие в период Гражданской войны. По сюжету, герой потерял память, получив фронтовую контузию во время Первой мировой, а когда память вернулась, он оказался в неведомом ему мире, так как сознание собственного “я” было потеряно при царе, а вернулось при социализме.





От Российской Федерации также будут представлены две кинокартины, которые были сняты в копродукции. Это фильмы режиссёра Дарьи Жук “Хрусталь” и Тимура Бекмамбетова “Профиль”. Кроме того, на Лондонском кинофестивале будут показаны короткометражные анимационный фильмы для детей - “Хочу жить в зоопарке”, снятый Евгенией Голубевой и Майлзом МакЛеодом и “Виват, мушкетеры”, режиссёром которого является Антон Дьяков.





Лондонский кинофестиваль является одним из самых ярких мировых киносмотров. В 2017 году на фестивале были показаны около 250 кинокартин, в том числе документальных и короткометражных проектов, которые были представлены более 60 странами мира.





В текущем году российские фильмы на кинофестивале представляет РОСКИНО при участии Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ.





