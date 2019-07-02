ИА «Ореанда-Новости» Артист заявил, что в поступке Пугачёвой нет ничего предосудительного, поскольку она человек публичный и идти по платформе с чемоданом ей не к лицу.

Лещенко добавил, что эта ситуация привлекла к себе излишне много внимания.

Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.

Дирекциия железнодорожных вокзалов РЖД пообещала провести проверку, поскольку подъезжать к поездам может лишь спецтехника. Однако, как отмечают железнодорожники, автомобиль Пугачевой передвигался по технической платформе и не мешал пассажирам и тем, кто пришёл их проводить.