По мнению Лещенко, история с арестом рэпера напоминает цензуру в советские времена. Народный артист рассказал радиостанции «Говорит Москва», чтоПо словам народного артиста, если такая ситуация как задержание рэпера Хаски станет тенденцией, то «это ужасно». Лещенко подчеркнул, что раньше цензура была на уровне художественных советов, а теперь вылилась в другую форму.Напомним,. Кроме того, еще трое суток рэпер получил за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что сроки ареста суммироваться не будут.Правоохранительные органы задержали Хаски за то, что он выступил на крыше автомобиля, припаркованного возле концертного зала. Там должен был пройти концерт рэпера, однако его отменили. На исполнителя составили три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования». При этом сам рэпер просил отпустить его, так как он единственный кормилец в семье. Он подчеркнул, что стал выступать на крыше машины только потому, что его концерт сорвали.. Сам артист обвиняет во всём Следственный комитет, которые угрожает владельцам заведений, где должны проходить концерты певца.