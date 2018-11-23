23.11.2018, 16:48
Лев Лещенко защитил арестованного рэпера Хаски
ИА «Ореанда-Новости». Народный артист России Лев Лещенко заявил, что любое вмешательство силовых структур в деятельность артистов — это «недостойно и неправильно».
По мнению Лещенко, история с арестом рэпера напоминает цензуру в советские времена. Народный артист рассказал радиостанции «Говорит Москва», что вмешательство правоохранительных органов в искусство – это беспрецедентный случай. Лещенко уверен, что нужно проверить, могут ли силовые структуры вмешиваться в творчество.
По словам народного артиста, если такая ситуация как задержание рэпера Хаски станет тенденцией, то «это ужасно». Лещенко подчеркнул, что раньше цензура была на уровне художественных советов, а теперь вылилась в другую форму.
Напомним, Хаски (настоящее имя исполнителя – Дмитрий Кузнецов) был задержан в Краснодаре 21 ноября. Первомайский районный суд в Краснодаре 22 ноября назначил исполнителю 12 суток административного ареста за хулиганство. Кроме того, еще трое суток рэпер получил за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что сроки ареста суммироваться не будут.
Правоохранительные органы задержали Хаски за то, что он выступил на крыше автомобиля, припаркованного возле концертного зала. Там должен был пройти концерт рэпера, однако его отменили. На исполнителя составили три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования». При этом сам рэпер просил отпустить его, так как он единственный кормилец в семье. Он подчеркнул, что стал выступать на крыше машины только потому, что его концерт сорвали.
Это не первый раз, когда концерт Хаски отменяют. Ранее полицейские сорвали его концерт в Ростове-На-Дону. В клуб, где он должен был выступать, пришли полицейские, а в зале отклюяили свет. В итоге рэпер читал тексты без микрофона и музыки. Сам артист обвиняет во всём Следственный комитет, которые угрожает владельцам заведений, где должны проходить концерты певца.
По мнению Лещенко, история с арестом рэпера напоминает цензуру в советские времена. Народный артист рассказал радиостанции «Говорит Москва», что вмешательство правоохранительных органов в искусство – это беспрецедентный случай. Лещенко уверен, что нужно проверить, могут ли силовые структуры вмешиваться в творчество.
По словам народного артиста, если такая ситуация как задержание рэпера Хаски станет тенденцией, то «это ужасно». Лещенко подчеркнул, что раньше цензура была на уровне художественных советов, а теперь вылилась в другую форму.
Напомним, Хаски (настоящее имя исполнителя – Дмитрий Кузнецов) был задержан в Краснодаре 21 ноября. Первомайский районный суд в Краснодаре 22 ноября назначил исполнителю 12 суток административного ареста за хулиганство. Кроме того, еще трое суток рэпер получил за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что сроки ареста суммироваться не будут.
Правоохранительные органы задержали Хаски за то, что он выступил на крыше автомобиля, припаркованного возле концертного зала. Там должен был пройти концерт рэпера, однако его отменили. На исполнителя составили три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования». При этом сам рэпер просил отпустить его, так как он единственный кормилец в семье. Он подчеркнул, что стал выступать на крыше машины только потому, что его концерт сорвали.
Это не первый раз, когда концерт Хаски отменяют. Ранее полицейские сорвали его концерт в Ростове-На-Дону. В клуб, где он должен был выступать, пришли полицейские, а в зале отклюяили свет. В итоге рэпер читал тексты без микрофона и музыки. Сам артист обвиняет во всём Следственный комитет, которые угрожает владельцам заведений, где должны проходить концерты певца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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