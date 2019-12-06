Лидер группы «Ногу свело!» заявил о том, что российская нация деградирует
ИА «Ореанда-Новости». Лидер «Ногу свело!» заявил, о «деградирующей российской нации».
Максим Покровский заявил, что российская нация деградирует. О своём отношении к российскому народу, переезде и концертах в России лидер музыкальной группы «Ногу свело!» рассказал в интервью порталу 66.ru.
На данный момент Покровский проживает в США. По словам музыканта, его самого содержит родина, несмотря на то, что он «стоит ногами на двух континентах».
Говоря о населении России, Покровский отметил тенденцию к деградации. Музыкант подчеркнул, что процесс начался не по вине народа, однако не останавливается. Дело в алкоголизме, повышении смертности и нищете. Музыкант также заметил, что нацию постоянно пытаются «убить», а она «выживает».
Покровский заявил, что процесс начался ещё в 1917 году, когда над россиянами совершалось столько «тяжёлых опытов».
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