ИА «Ореанда-Новости». Лидер «Ногу свело!» заявил, о «деградирующей российской нации».

Максим Покровский заявил, что российская нация деградирует. О своём отношении к российскому народу, переезде и концертах в России лидер музыкальной группы «Ногу свело!» рассказал в интервью порталу 66.ru.

На данный момент Покровский проживает в США. По словам музыканта, его самого содержит родина, несмотря на то, что он «стоит ногами на двух континентах».

Говоря о населении России, Покровский отметил тенденцию к деградации. Музыкант подчеркнул, что процесс начался не по вине народа, однако не останавливается. Дело в алкоголизме, повышении смертности и нищете. Музыкант также заметил, что нацию постоянно пытаются «убить», а она «выживает».

Покровский заявил, что процесс начался ещё в 1917 году, когда над россиянами совершалось столько «тяжёлых опытов».