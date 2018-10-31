31.10.2018, 13:31
Лидер группы Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Певица Светлана Лобода, недавно попавшая в больницу, на днях была выписана. Встретить Светлану в Москве приехал Тилль Линдерманн.
Звезда рок-сцены даже отменил съёмки нового клипа и спешно вылетел в Россию чтобы поддержать Светлану.
Российская певица Светлана Лобода потеряла сознание прямо во время репетиции концерта. Она готовилась к шоу SuperStar, билеты на которое были уже распроданы. Её экстренно доставили в Боткинскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Врачи обследовали 36-летнюю певицу и поставили диагноз "обструкция почки", после чего её успешно прооперировали. Светлана уже через сутки смогла пообщаться с поклонниками, извинившись за то, что ей придется перенести выступления на следующий год. Также известно, что отмена выступлений сильно ударила по карману: только аренда Крокус-Сити обошлась в 6 миллионов рублей, а общая сумма потерь составила порядка 10 миллионов. Светлана пообещала, что все билеты будут действительны на другую дату, однако при желании их можно сдать и вернуть деньги.
Тем не менее грусть певицы быстро развеял её друг - лидер группы Rammstein Тилль Линдерман. Как только стало известно, что врачи разрешили Светлане покинуть больницу, Тилль встретил артистку и они поехали в ресторан отметить выздоровление Лободы.
Пара никак не комментирует свои отношения, однако когда российские СМИ сообщили о беременности Светланы, Тилль отправил девушке фото обложек с подписью "У нас с тобой мировой успех". Позже в своем микроблоге Светлана опубликовала фото: на снимке она, ее маленькая дочь Тильда и мужская рука. В подписи Лобода благодарит мужчину за счастье, которое он ей подарил. Поклонники уверены - именно Тилль отец второго ребенка Светланы. Даже имя дочке Лобода выбрала в честь отца - Тильда.
Светлана Лобода - российская и украинская певица, ведущая и автор песен. Родилась в Киеве, где и начала свою карьеру в составе музыкального коллектива "Капучино". Талант артистки быстро заметили и уже в 2004 году она стала одной из солисток трио "ВИА Гра". С сентября 2004 года начала сольную карьеру под псевдонимом LOBODA.
Звезда рок-сцены даже отменил съёмки нового клипа и спешно вылетел в Россию чтобы поддержать Светлану.
Российская певица Светлана Лобода потеряла сознание прямо во время репетиции концерта. Она готовилась к шоу SuperStar, билеты на которое были уже распроданы. Её экстренно доставили в Боткинскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Врачи обследовали 36-летнюю певицу и поставили диагноз "обструкция почки", после чего её успешно прооперировали. Светлана уже через сутки смогла пообщаться с поклонниками, извинившись за то, что ей придется перенести выступления на следующий год. Также известно, что отмена выступлений сильно ударила по карману: только аренда Крокус-Сити обошлась в 6 миллионов рублей, а общая сумма потерь составила порядка 10 миллионов. Светлана пообещала, что все билеты будут действительны на другую дату, однако при желании их можно сдать и вернуть деньги.
Тем не менее грусть певицы быстро развеял её друг - лидер группы Rammstein Тилль Линдерман. Как только стало известно, что врачи разрешили Светлане покинуть больницу, Тилль встретил артистку и они поехали в ресторан отметить выздоровление Лободы.
Пара никак не комментирует свои отношения, однако когда российские СМИ сообщили о беременности Светланы, Тилль отправил девушке фото обложек с подписью "У нас с тобой мировой успех". Позже в своем микроблоге Светлана опубликовала фото: на снимке она, ее маленькая дочь Тильда и мужская рука. В подписи Лобода благодарит мужчину за счастье, которое он ей подарил. Поклонники уверены - именно Тилль отец второго ребенка Светланы. Даже имя дочке Лобода выбрала в честь отца - Тильда.
Светлана Лобода - российская и украинская певица, ведущая и автор песен. Родилась в Киеве, где и начала свою карьеру в составе музыкального коллектива "Капучино". Талант артистки быстро заметили и уже в 2004 году она стала одной из солисток трио "ВИА Гра". С сентября 2004 года начала сольную карьеру под псевдонимом LOBODA.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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