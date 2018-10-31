Звезда рок-сцены даже отменил съёмки нового клипа и спешно вылетел в Россию чтобы поддержать Светлану.Врачи обследовали 36-летнюю певицу и поставили диагноз "обструкция почки", после чего её успешно прооперировали. Светлана уже через сутки смогла пообщаться с поклонниками, извинившись за то, что ей придется перенести выступления на следующий год.Тем не менее грусть певицы быстро развеял её друг - лидер группы Rammstein Тилль Линдерман.Пара никак не комментирует свои отношения, однако когда российские СМИ сообщили о беременности Светланы, Тилль отправил девушке фото обложек с подписью "У нас с тобой мировой успех". Позже в своем микроблоге Светлана опубликовала фото: на снимке она, ее маленькая дочь Тильда и мужская рука. В подписи Лобода благодарит мужчину за счастье, которое он ей подарил.Светлана Лобода - российская и украинская певица, ведущая и автор песен. Родилась в Киеве, где и начала свою карьеру в составе музыкального коллектива "Капучино". Талант артистки быстро заметили и уже в 2004 году она стала одной из солисток трио "ВИА Гра". С сентября 2004 года начала сольную карьеру под псевдонимом LOBODA.