ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с исследованием, осуществлённым изданием «Проект», большинство кинокартин, производство которых финансирует российский Фонд кино, проваливаются в прокате. Прибыль приносят лишь около 12 % фильмов.

Наиболее значительные убытки принёс фильм «Матильда» Алексея Учителя. Фонд кино выделил на съёмки 280 миллионов рублей, и при общем бюджете картины в 1,5 миллиарда прокат принёс только 537 миллионов. Второе и третье места по убыточности заняли мультфильмы «Савва. Сердце воина» (195 миллионов рублей прибыли при бюджете в 1 миллиард) и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».

Всего из 141 окупились только 19 фильмов. Среди последних – «Движение вверх», «Лёд», «Сталинград», «Ёлки-3».