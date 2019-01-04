ИА "Ореанда-Новости". Российский и советский филолог и литературовед, специалист по творчеству Набокова и Бунина, Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

По сообщению петербургских изданий, Аверин скончался в реанимационном отделении больницы, где он проходил лечение от двустороннего воспаления лёгких.

Коллеги называют Аверина блестящим учёным и лектором, специалистом по литературе серебряного века, а также отмечают, что он был сердечным и добрым человеком. "Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой", - написал Аствацатуров.

Борис Аверин родился в Тверской области в 1942 году, окончил школу в Петродворце. В возрасте двадцати лет он окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, после чего работал в Ленинградском арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. Как рассказывал учёный в одном из интервью журналистам, филологией и литературоведением он заинтересовался ещё в студенческие годы во время зимовки на Земле Франца-Иосифа. Там он прочёл множество книг, в том числе "Доктор Фаустус" Томаса Манна. Учёный называл книгу "верхом интеллектуализма". Впоследствии его заинтерсовал вопрос о соотношении рационального и иррационального в человеке и мире, о возможностях науки и о том, что для неё недоступно. Тогда Аверин потерял интерес к точным наукам. "Хотя уважение к ним никогда не исчезало", - отмечал при этом филолог. Следом он поступает на заочное отделение филфака ЛГУ, где оканчивает, в том числе, и аспирантуру. После этого начинается преподавательская деятельность Аверина. В 1999 году учёный защищает докторскую диссертацию. В сферу исследовательских интересов учёного входила русская литература рубежа XIX и XX веков.