ИА «Ореанда-Новости» . Участники российского проекта «Little Big», который должен был представлять Российскую на «Евровидении-2020» с песней «UNO», прокомментировали отмену мероприятия. Певцы назвали такое решение оргкомитета конкурса единственным правильным в сложившейся ситуации.

«Наверное, все уже слышали, что «Евровидение-2020» отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», - говорится в Instagram-сообщении музыкальной группы «Little Big».

Участники коллектива также поблагодарили соотечественников и зарубежных слушателей за поддержку, которую они получали с момента объявления «Little Big» участниками конкурса.