12.03.2020, 16:27
Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе
ИА «Ореанда-Новости». Группа Little Big будет выступать на Евровидении в расширенном составе – на сцену выйдут шесть человек, пишет РИА Новости.
Лидер группы Илья Прусикин рассказал, что клип и песня, с которой коллектив выступит на Евровидении, были сделаны в установленный правилами срок – до 9 марта.
Ранее стало известно, что премьера песни Little Big, с которой группа будет выступать, состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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