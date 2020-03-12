ИА «Ореанда-Новости». Группа Little Big будет выступать на Евровидении в расширенном составе – на сцену выйдут шесть человек, пишет РИА Новости.



Лидер группы Илья Прусикин рассказал, что клип и песня, с которой коллектив выступит на Евровидении, были сделаны в установленный правилами срок – до 9 марта.



Ранее стало известно, что премьера песни Little Big, с которой группа будет выступать, состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант».