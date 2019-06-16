ИА «Ореанда-Новости» Популярная певица Лолита Милявская прокомментировала сообщение украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке известного шоумена Александра Цекало 1999 года, в которой упоминались Украина, Крым и Карпаты.

В новогодней телепрограмме Цекало пошутил о том, что Украина отдаст Крым и ещё будет «приставать, чтоб Карпаты забрали». Лолита сделала вид, что согласна с его предсказаниями.

Теперь Никитенко написала, что данная шутка является свидетельством того, что украинское государство «планировали распилить рано или поздно», назвав при этом независимость Украины иллюзией.

Милявская в интервью kp.ru сказала по этому поводу: «С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка!»