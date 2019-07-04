ИА «Ореанда-Новости». Певица Лолита Милявская рассказала в своём Instagram, что рассталась с мужем Дмитрием Ивановым.



Брак супругов продлился почти девять лет. Певица отметила, что со временем они начали относиться друг к другу «очень ровно». Артистка рассказала, что переживала неделю, а потом «плюнула», пожелав экс-супругу всего наилучшего.



Иванов, комментируя тему, отметил, что эта история касается только двух людей и выносить что-то на публику он не считает нужным, сообщает StarHit.