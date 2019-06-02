ИА «Ореанда-Новости»   Исполнитель  Юрий Лоза резко высказался в сторону  Алсу  и её дочери, после того, как  выигранный на шоу «Голос. Дети» миллион рублей Микелла направила на благотворительность.  Как полагает певец, выигранные деньги певице и её дочери не принадлежат, следовательно,  им надо было отдать средства из собственного кармана.

По мнению Лозы, Алсу жертвует нуждающимся «за чужой счёт», и после скандала с накруткой голосов певица должна была  отдать свои средства, а не чужие.