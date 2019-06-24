ИА "Ореанда-Новости" Международный гастрономический проект, призванный объединить традиции разных стран, состоялся на днях в Объединённых Арабских Эмиратах. Два шеф-повара из России устроили в Дубае настоящий кулинарный поединок.

Алексей Подлесных и Андрей Батраков работают в ресторанах сети «Viner Group». По замыслу организаторов, два повара демонстрируют свои профессиональные навыки в пределах одной кухни и даже одного стола. В качестве судьи на этом кулинарном шоу выступил артист в костюме Бабы-Яги.

В течение нескольких дней Подлесных и Батраков показали свои таланты как высококвалифицированные кулинары. Первый день турнира был посвящён мясным блюдам. Алексей Подлесных, шеф-повар ресторана «Osh» приготовил для дегустации салат, включающий в себя филе ягнёнка и рёбер бычка, политых тамариновым соусом. Андрей Батраков, представляющий ресторан «Chalet Berezka», остановил свой выбор на салате из утки и ягнёнка в розмариновом соусе. Свой голос судья отдал первому претенденту.

Темой второго дня был завтрак. Подлесных предложил зрителям кулинарной битвы лосося в листьях шпината в паре с яйцом пашот, омлет с камчатским крабом, а также рубленный стейк с соусом Бер Блан. Батраков выбрал для завтрака греческий йогурт, сырники с вишнёвым кремом «Маскарпоне» и яйца Бенедикт, декорированные лососем.

Третий день прошёл на яхте, поэтому была выбрана и соответствующая тематика. Повар «Osh» предложил севиче из сибаса, а повар ресторана «Chalet Berezka» - гребешок из Сахалина под названием «Нью стайл».

Финал кулинарного поединка длился три часа. Для гостей мероприятия Алексей Подлесных приготовил щёки бычка со свекольным булгуром, beef ролл с вялеными томатами, рукколой, пармезаном и малиновым бальзамином. Андрей Батраков решил удивить всех присутствующих каре тюрбо с пюре из сельдерея с яблоком и соусом биск, ролл авокадо и сладостью «Птичье молоко» в ореховой глазури.

Жюри, в состав которого вошли журналисты и блогеры, решили присудить победу Алексею Подлесных, признав его приготовление более необычным и интересным.



