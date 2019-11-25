Одержавшая в шести номинациях победу Тейлор Свифт обогнала короля поп-музыки Майкла Джексона по общему количеству наград. За свою музыкальную карьеру она 29 раз была награждена статуэтками, у Джексона было 24 статуэтки. Свифт обошла в нынешнем году всех конкурентов в категориях "Лучший исполнитель", "Лучший клип", "Лучший артист десятилетия", "Лучшая поп-артистка", "Лучший взрослый артист", а также "Лучший альбом".Певица Билли Айлиш победила в номинации "Прорыв года". Камила Кабелло и Шон Мендес праздновали победу в категории "Коллаборация года". Корейской группе BTS не было равных в категории "Лучшая поп-группа" и "Тур года". В этом году главным поп-исполнителем стал Khalid.