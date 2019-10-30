ИА "Ореанда-Новости" В ближайшую субботу, 2 ноября, на территории город Сочи состоится финал всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2019». Кроме того, выявят лучших водителей рейсовых автобусов.

Местом проведения заключительного этапа конкурса был выбран «Сочи Автодром». Сам конкурс пройдёт в четвёртый раз. Участие в этом необычном конкурсе примут водители такси из сорока российских регионов. Само испытание включает в себя теоретическую и практическую части. В теоретической водители должны ответить на вопросы, касающиеся законодательного аспекта деятельности такси. Практика подразумевает выход на гоночную трассу автодрома, где водители продемонстрируют свои навыки вождения. Здесь будет и скоростное маневрирование, ситуация, где таксист якобы должен встреть пассажира с детьми, моделирование ситуации, когда таксисту встретился пассажир с неформатным багажом. Заключительным испытанием конкурса станет представление собственного региона творческим способом. Судить водителей такси будет специально созванная команда жюри.

В рамках проведения конкурса «Лучший водитель» свои навыки продемонстрируют и водители рейсовых автобусов. Участие в конкурсе на лучшего водителя автобуса примут граждане Краснодарского края и Республики Адыгея. Соревнования пройдёт в трёх классах автобусов: малый, средний и большой. Состязания автобусных водителей пройдёт в рамках празднования Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

На соревнованиях запланировано присутствие почётных гостей и представителей региональной власти. Для зрителей будет подготовлена зрелищная шоу-программа.