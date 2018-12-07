ИА «Ореанда-Новости». 7 декабря, в пятницу, опера Джузеппе Верди «Аттила» открывает сезон театра «Ла Скала» в Милане. Главную партию на престижной мировой сцене исполнит Ильдар Абдразаков.

Оперный певец сравнил театр «Ла Скала» с Меккой для мусульман: попасть на такую сцену стремятся все, это очень почётно. Кроме того, для Абдразакова это особенное место: именно со сцены «Ла Скала» фактически берёт начало его международная слава, и певец вспоминает сильные эмоции перед своим первым выходом.

Патриотическая опера Верди написана по пьесе «Аттила, король гуннов» Захариаса Вернера. В ней рассказывается, как народы Адриатики боролись с захватчиками. За исполнение роли Аттилы в этой опере Ильдара Абдразакова удостоили звания «Лучший бас мира», комментирует пресс-служба певца.

Для Абдразакова это уже не первое открытие сезона в «Ла Скала». Риккардо Мути, дирижёр, который в 2003 году был художественным руководителем театра, предложил певцу выступить в роли Моисея (опера «Моисей и фараон»). В октябре текущего года Ильдар Абдразаков исполнял в этом же театре партию Дона Руи (опера Верди «Эрнани»). Третий концерт артиста на площадке был сольным и состоялся 5 ноября.

Традиционно сезон в «Ла Скала» открывается 7 декабря - это день покровителя Милана, святого Амвросия. В минувшем году в открытии также принимали участие звёзды оперы из России - Юсиф Эйвазов (тенор) и сопрано Анна Нетребко (сопрано) исполнили главные партии в опере «Андре Шенье» Умберто Джордано.

Ильдар Абдразаков родом из Уфы. Начал заниматься музыкой в пять лет. Ещё студентом 1 курса Уфимского института искусств он стал солистом Башкирского театра оперы и балета. В 1998 году состоялся его дебют на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург). Он побеждал в Международном конкурсе вокалистов имени Глинки и в Международном конкурсе Елены Образцовой. В «Ла Скала» Абдразаков дебютировал в возрасте 24 лет.