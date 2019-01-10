Ценителей творчества автора ждёт очень необычное завершение истории. Дата выхода книги ещё не известна, предположительно, она поступит в продажу к лету этого года.Всего существует шесть книг о борьбе Света и Тьмы, а также несколько рассказов автора. "Ночной Дозор" - первый роман данной серии книг вышел в 1998 году. Главным героем первого "Дозора" стал Антон Городецкий - человек, обладающий сверхъестественными способностями, наряду с другими действующими лицами книг.В 2004 году зритель увидел блокбастер "Ночной дозор", а спустя год - "Дневной дозор" режиссёра Тимура Бекмамбетова. Роль Антона Городецкого в фильмах исполнил Константин Хабенский. По мнению Лукьяненко, серию картин лучше не продолжать, потому как с момента их выхода прошло много лет, но история всё же может вернуться на экраны.