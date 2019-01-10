10.01.2019, 17:07
Лукьяненко напишет последний роман о "Дозорах"
ИА «Ореанда-Новости» Седьмой по счёту роман о "Дозорах" писателя-фантаста Сергея Лукьяненко станет последним. Ценителей творчества автора ждёт очень необычное завершение истории. Дата выхода книги ещё не известна, предположительно, она поступит в продажу к лету этого года.
"Я решил вернуться, потому что любая история нуждается в завершении, а история "Дозоров" была раскрыта не до конца. Я понял, как все должно заканчиваться, и решил написать седьмую, последнюю книгу. Я знаю по сюжету, что это действительно будет окончание истории "Дозоров", окончание очень необычное, думаю, никто из читателей такого не ожидает. Я начал уже работу, постараюсь к лету закончить", - сказал Сергей Лукьяненко.
Всего существует шесть книг о борьбе Света и Тьмы, а также несколько рассказов автора. "Ночной Дозор" - первый роман данной серии книг вышел в 1998 году. Главным героем первого "Дозора" стал Антон Городецкий - человек, обладающий сверхъестественными способностями, наряду с другими действующими лицами книг.
В 2004 году зритель увидел блокбастер "Ночной дозор", а спустя год - "Дневной дозор" режиссёра Тимура Бекмамбетова. Роль Антона Городецкого в фильмах исполнил Константин Хабенский. По мнению Лукьяненко, серию картин лучше не продолжать, потому как с момента их выхода прошло много лет, но история всё же может вернуться на экраны.
"Речь тут может идти только о перезапуске франшизы, уже исходя из полной истории, которая будет. Я надеюсь, что интерес к этому будет. Очень надеюсь, что он будет и у Первого канала, с которым мы когда-то начинали "дозорную" эпопею. Посмотрим", - заключил писатель.
"Я решил вернуться, потому что любая история нуждается в завершении, а история "Дозоров" была раскрыта не до конца. Я понял, как все должно заканчиваться, и решил написать седьмую, последнюю книгу. Я знаю по сюжету, что это действительно будет окончание истории "Дозоров", окончание очень необычное, думаю, никто из читателей такого не ожидает. Я начал уже работу, постараюсь к лету закончить", - сказал Сергей Лукьяненко.
Всего существует шесть книг о борьбе Света и Тьмы, а также несколько рассказов автора. "Ночной Дозор" - первый роман данной серии книг вышел в 1998 году. Главным героем первого "Дозора" стал Антон Городецкий - человек, обладающий сверхъестественными способностями, наряду с другими действующими лицами книг.
В 2004 году зритель увидел блокбастер "Ночной дозор", а спустя год - "Дневной дозор" режиссёра Тимура Бекмамбетова. Роль Антона Городецкого в фильмах исполнил Константин Хабенский. По мнению Лукьяненко, серию картин лучше не продолжать, потому как с момента их выхода прошло много лет, но история всё же может вернуться на экраны.
"Речь тут может идти только о перезапуске франшизы, уже исходя из полной истории, которая будет. Я надеюсь, что интерес к этому будет. Очень надеюсь, что он будет и у Первого канала, с которым мы когда-то начинали "дозорную" эпопею. Посмотрим", - заключил писатель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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