ВЦИОМ приурочил своё исследование к Международному дню смеха — 1 апреля. Оказалось, что 59% россиян всех возрастов смотрят юмористические шоу. Больше всего любителей юмора среди граждан, которые старше 60 лет – 69%. Выяснилось, что около 6% опрошенных смотрят такие программы ежедневно, а 25% - несколько раз в неделю.Граждане признались, что больше всего любят выступления Михаила Задорнова, Евгений Петросяна, а также Михаила Жванецкого. Кроме того, в числе любимчиков оказались Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин. А молодые люди заявили, что им нравится Павел Воля и Гарик «Бульдог» Харламов.Всего в опросе ВЦИОМ участвовали около 1,6 тысячи человек.