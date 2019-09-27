ИА «Ореанда-Новости»Актёр Максим Аверин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше на борту самолёта, пишет РИА Новости.

Аверин рассказал, что на него действительно пожаловалась стюардесса. В итоге он объяснял ситуацию транспортной полиции. Актёр подчеркнул, что он не в обиде на экипаж самолёта.

Ранее СМИ сообщили, что Аверин устроил пьяный дебош на рейсе из Барнаула в Москву. Отмечалось, что актёр и его директор матерились и оскорбляли бортпроводников.