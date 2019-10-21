ИА "Ореанда-Новости". Картина вышла в кинотеатрах России в выходные и стала первой по кассовым сборам.

17 октября в российский прокат вышел фэнтезийный фильм Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы». Картина стала продолжением фильма, вышедшего пять лет назад. Сюжет всё также закручивается вокруг тёмной феей, живущей в лес и её отношениях с будущей королевой королевства. Главные роли сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие.

Фильм собрал 713,5 миллиона рублей за выходные (с 17 по 20 октября). Об этом сообщает сервис kinobusiness.com.

Вторым в прокате стал «Джокер», который собрал 192,5 миллиона рублей. Он находится в прокате с третьего октября. Картина считается одной из самых сильных в этом году.«Джокер» оказал большое влияние на общественность, в том числе негативное. По миру уже прокатилась волна инцидентов, когда люди, находясь под впечатлением от фильма, нападали на людей в маске знаменитого злодея комиксов.

Тройку замкнул мультфильм «Эверест», собравший 80 млн. Картина от создателей классики анимации: «Шрек», «Кунг-фу панда» и «Как приручить дракона».