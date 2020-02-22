ИА «Ореанда-Новости» . Елена Малышева, российская телеведущая и доктор медицинских наук, поделилась подробностями своего визита в больницу к Дмитрию Диброву, недавно госпитализированному после инсульта. Соответствующую запись Малышева опубликовала в своём Instagram, прикрепив совместную фотографию с коллегой из медицинского учреждения.

По словам телеведущей, Дибров не выглядит больным и даже поклялся бросить курить после инцидента. Малышева также рассказала о питании своего коллеги по Первому каналу, указав, что на его столе можно найти разносолы, конфеты и шоколад, а также армянскую брынзу. Телеведущая рассказала, что Дибров планирует написать книгу и разучить новые композиции на музыкальном инструменте во время своего пребывания в клинике.

Напомним, что телеведущий был госпитализирован в больницу имени Боткина после того, как потерял сознание в кинотеатре Москвы 17 февраля. Ранее жена Диброва отметила, что он отдыхает и восстанавливается после перенесённого микроинсульта.