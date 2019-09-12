12.09.2019, 21:28
Марго Робби намерена экранизировать комикс "Танкистка"
ИА «Ореанда-Новости». Компания LuckyChap Entertainment, владелицей которой является Марго Робби, приобрела права на экранизацию культового комикса «Танкистка».
"Танкистка" является пост апокалиптическим комиксом, сюжет которого разворачивается на выжженной экологической катастрофой земле Австралии. Там главная героиня бродит по пустынным пейзажам, впутываясь в разные приключения.
Как сообщает Марго, работа над этим проектом ведётся уже несколько месяцев.
Комикс "Танкистка" уже был экранизирован в 1995 году Рэйчел Талалэй. Главную героиню сыграла Лори Петти, также в фильме снялись Наоми Уоттс, Малкольм Макдауэлл и Ice-T.
"Танкистка" является пост апокалиптическим комиксом, сюжет которого разворачивается на выжженной экологической катастрофой земле Австралии. Там главная героиня бродит по пустынным пейзажам, впутываясь в разные приключения.
Как сообщает Марго, работа над этим проектом ведётся уже несколько месяцев.
Комикс "Танкистка" уже был экранизирован в 1995 году Рэйчел Талалэй. Главную героиню сыграла Лори Петти, также в фильме снялись Наоми Уоттс, Малкольм Макдауэлл и Ice-T.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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