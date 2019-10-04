04.10.2019, 21:13
Марк Варшавер возглавит театр «Ленком»
ИА «Ореанда-Новости». Директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер станет его художественным руководителем. При этом он сохранит за собой свою должность, к которой прибавятся задачи творческого плана. В интервью ТАСС Марк Варшавер сообщил, что его кандидатуру поддержали актёры труппы театра, которые считают, что таким образом сохранится преемственность в работе коллектива. Также кандидатуру одобрила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что в связи с возникшими изменениями возникла необходимость изменений в уставе театра. Полномочия директора должны быть расширены.
Марк Варшавер работает в «Ленкоме» с 1979 года. Параллельно он с 2018 года возглавляет Директорскую ложу московских театров. Является лауреатом российской премии «Хрустальная Турандот» (2016) за долголетнее служение театру, безупречную организацию театрального процесса.
Марк Варшавер работает в «Ленкоме» с 1979 года. Параллельно он с 2018 года возглавляет Директорскую ложу московских театров. Является лауреатом российской премии «Хрустальная Турандот» (2016) за долголетнее служение театру, безупречную организацию театрального процесса.
Источник: Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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