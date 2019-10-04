При этом он сохранит за собой свою должность, к которой прибавятся задачи творческого плана. В интервью ТАСС Марк Варшавер сообщил, чтоОна отметила, что в связи с возникшими изменениями возникла необходимость изменений в уставе театра. Полномочия директора должны быть расширены.Марк Варшавер работает в «Ленкоме» с 1979 года. Параллельно он с 2018 года возглавляет Директорскую ложу московских театров. Является лауреатом российской премии «Хрустальная Турандот» (2016) за долголетнее служение театру, безупречную организацию театрального процесса.