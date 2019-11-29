ИА «Ореанда-Новости». Мультсериал «Маша и Медведь» попал в пятёрку самых популярных детских шоу в мире.

Данные о популярности сериала привело международное исследовательское агентство Parrot Analytics, о чём сообщила пресс-служба компании Animaccord. Как оказалось, мультсериал отечественного производства действительно смог зацепить западную аудиторию.

Исследование проводилось с 20 октября по 18 ноября этого года. В процессе было рассмотрено около 20 тысяч детских шоу. Оценка шоу давалась по количеству онлайн-запросов, просмотров, интеракций в социальных сетях и несколькими другими параметрами.

Кроме того, мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гинесса-2019, так как стал самым просматриваемым мультсериалом в мире. Один из эпизодов мультфильма набрал больше 4 миллиардов просмотров на YouTube.



