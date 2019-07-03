ИА «Ореанда-Новости». Британская группа Massive Attack сделала кавер на песню Гражданской обороны «Все идёт по плану».



Примечательно, что трек вышел на необычном носителе – рентгеновском снимке, поэтому прослушать его можно не более 15 раз.



Группа планиурет выпустить ещё 11 треков на рентгеновских снимках. Один из них станет частью проекта The Library of Dangerous Thoughts, цель которого — отказ от цензуры в искусстве.