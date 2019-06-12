12.06.2019, 22:37
Массовое исполнение "Полёта шмеля" состоялось сегодня в Петербурге
ИА "Ореанда-Новости" На Дворцовой площади города Санкт-Петербурга, в государственный праздник День России, половины тысячи музыкантов из различных духовых оркестров массово сыграли произведение русского композитора и общественного деятеля Н.А. Римского-Корсакова "Полёт шмеля". Таким образом, сегодня в культурной столице страны был поставлен своеобразный рекорд.
В течение двух минут более одной тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга смогли насладиться уникальным исполнением интермедии к опере по мотивам сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Оркестром, состоящим из пятисот музыкантов, руководил начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа Сергей Вовк. Помимо того, что духовые оркестры установили свой музыкальный рекорд в честь празднования Дня России, данная акция была приурочена к круглой юбилейной дате. В этом году отмечается 175-летие со дня рождения композитора и участника "Могучей кучки" Н.А. Римского-Корсакова.
До исполнения "Полёта шмеля" каждый духовой оркестр выступил с собственными композициями. На центральной площади города на Неве прошлись такие коллективы как оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр Министерства чрезвычайных ситуаций и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
Оркестровая интермедия "Полёт шмеля" была написана композитором Римским-Корсаковым в 1899-1900 годах. В нотном издании само название было не указано, однако, за интерлюдией укрепилось именно это название. Это музыкальное произведение стало примечательным тем, что скорость исполнения этой интерлюдии стало предметом рекордов у многих исполнителей. Кроме того, оно стало одним из популярных мотивов, часто используемых в других музыкальных композициях.
В течение двух минут более одной тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга смогли насладиться уникальным исполнением интермедии к опере по мотивам сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Оркестром, состоящим из пятисот музыкантов, руководил начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа Сергей Вовк. Помимо того, что духовые оркестры установили свой музыкальный рекорд в честь празднования Дня России, данная акция была приурочена к круглой юбилейной дате. В этом году отмечается 175-летие со дня рождения композитора и участника "Могучей кучки" Н.А. Римского-Корсакова.
До исполнения "Полёта шмеля" каждый духовой оркестр выступил с собственными композициями. На центральной площади города на Неве прошлись такие коллективы как оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр Министерства чрезвычайных ситуаций и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
Оркестровая интермедия "Полёт шмеля" была написана композитором Римским-Корсаковым в 1899-1900 годах. В нотном издании само название было не указано, однако, за интерлюдией укрепилось именно это название. Это музыкальное произведение стало примечательным тем, что скорость исполнения этой интерлюдии стало предметом рекордов у многих исполнителей. Кроме того, оно стало одним из популярных мотивов, часто используемых в других музыкальных композициях.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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