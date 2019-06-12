Таким образом, сегодня в культурной столице страны был поставлен своеобразный рекорд.Оркестром, состоящим из пятисот музыкантов, руководил начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа Сергей Вовк. Помимо того, что духовые оркестры установили свой музыкальный рекорд в честь празднования Дня России, данная акция была приурочена к круглой юбилейной дате.До исполнения "Полёта шмеля" каждый духовой оркестр выступил с собственными композициями. На центральной площади города на Неве прошлись такие коллективы как оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр Министерства чрезвычайных ситуаций и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.В нотном издании само название было не указано, однако, за интерлюдией укрепилось именно это название. Это музыкальное произведение стало примечательным тем, что скорость исполнения этой интерлюдии стало предметом рекордов у многих исполнителей. Кроме того, оно стало одним из популярных мотивов, часто используемых в других музыкальных композициях.