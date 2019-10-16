ИА "Ореанда-Новости" Компания американского происхождения Mattel выпустила новую серию кукол Barbie. Одна из них впервые за время существования бренда приняла внешность российской знаменитости.

Всего компания Mattel выпустила более двадцати кукол, прообразами которых стали выдающиеся женщины со всего мира. Тридцатичетырёхлетняя российская гимнастка и телевизионная ведущая Лейсан Утяшева стала прообразом для одной из них. Впервые за всю историю существования компании представительница прекрасного пола из Российской Федерации была запечатлена в образе куклы Barbie. Кукла одета в вечернее платье красного цвета от российского бренда одежды «Terekhov Girl». Напомним, что компания выпускает коллекции под названием Role Models, что в переводе на русский язык звучит как «Образцы для подражания».

Помимо российской спортсменки и телеведущей Лейсан Утяшевой в серии также представлены и другие представительницы прекрасной половины человечества, отличившиеся в разных сферах. Среди них теннисистка японского происхождения Наоми Осака, известный китайский фотограф Чень Мэн, бразильская серфингистка Майя Габейра, учёная американского космического агентства NASA Элени Антониаду и другие. Стоит также отметить, что каждая из кукол представлена в единственном экземпляре, что делает её заветным экземпляром в собрании коллекционеров.

Напомним, что компания по производству кукол Barbie празднует в текущем году шестьдесят лет. В честь своего юбилея компания анонсировала выпуск новой серии.