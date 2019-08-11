26-летняя исполнительница главной роли в популярном молодёжном сериале «Ханна Монтана» обручилась с актёром австралийского происхождения в прошлом году.

Свадебная церемония состоялась в декабре 2018 года, куда были приглашены только близкие и родственники. Широкой огласки это торжество не получило. Свадьбе предшествовало далеко не самое радостное событие – за месяц до церемонии их дом в Калифорнии сгорел от бушевавших пожаров.

Десятилетие их знакомства, которое пара отметила в июне этого года, не спасло брак двух знаменитостей. Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились во время съёмок кинокартины под названием «Последняя песня». По информации, предоставленной агентом певицы, и Сайрус, и 29-летний Хемсворт решили сконцентрироваться в настоящий момент на их собственных карьерах. За время, проведённое вместе, они развивались как личности, поэтому пришло время каждому выбрать свой собственный путь. Единственное, что будет связывать звёздную пару в будущем, так это забота об их совместных домашних питомцах, заключил представитель Майли Сайрус. Общих детей у знаменитостей не было. В данный момент пара больше не живёт вместе. Поклонники Сайрус и Хемсворта заговорили о разрыве отношений на несколько недель раньше заявления представителя певицы – именно тогда они заметили, что Майли Сайрус сняла своё обручальное кольцо.

Следует уточнить, что Сайрус и Хемсворт никаких официальных комментариев о причинах предстоящего бракоразводного процесса до настоящего времени на дали.