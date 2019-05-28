­ ИА «Ореанда-Новости». Специалисты утверждают, что правильно подобранный рацион питания помогает существенно отодвинуть наступление старости.



Йогурт. Натуральный йогурт, такой как греческий, способствует оздоровлению микрофлоры кишечника. Именно от состояния кишечника, как показывают последние исследования, зависит крепость иммунитета и защита клеток организма от повреждений агрессивными молекулами, с которой и ассоциируется моложавость.



Арбузы. Очень богатый источник ликопина – антиоксиданта, помогающего надолго сохранить здоровье и молодость кожи.



Рыба. Употребление двух порций жирной рыбы в неделю существенно уменьшает вероятность когнитивных нарушений – главных маркеров старения.



Черника. Антиоксиданты, которыми насыщены ягоды черники, не раз проявляли в научных экспериментах способность предотвращать клеточное окисление.



Апельсины. Эти цитрусовые являются великолепным естественным источником коллагена – белка, от концентрации которого зависит моложавый вид кожи.



Авокадо. В его плодах содержатся жирные кислоты -олеиновая и омега-9. Их регулярное поступление в организм помогает внешне помолодеть: благодаря им кожа становится гладкой, ровной и приобретает здоровый цвет.



Брокколи. Употребление брокколи стимулирует выработку коллагена, благодаря которому кожа подтягивается, становится более упругой. Кроме того, брокколи насыщена витамином С, одним из самых эффективных защитников кожи от внешних агрессивных факторов – солнца, экологических загрязнений.



Орехи. Миндаль и грецкие орехи отличаются большим количеством жирных кислот омега-3, протеина и витамина Е. Этот комплекс эффективно способствует предотвращению морщин.



Овсянка. Содержит питательные вещества, влияющие на уровень увлажненности кожи, а также кремний, который благотворно сказывается на клеточной структуре кожи и помогает задержать появление морщин.