ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент Минкульта не могут организовать эффективную кампанию по продвижению российского кино.



Министр назвал работу Фонда кино неэффективной как в России, так и за границей.



Мединский также обратил внимание на предвзятость тех, кто отбирает российское кино. Министр полагает, что она прежде всего связана с тенденциями европейских кинофестивалей.