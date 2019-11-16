16.11.2019, 17:22
Мединский назвал работу по продвижению российского кино неэффективной
ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент Минкульта не могут организовать эффективную кампанию по продвижению российского кино.
Министр назвал работу Фонда кино неэффективной как в России, так и за границей.
Мединский также обратил внимание на предвзятость тех, кто отбирает российское кино. Министр полагает, что она прежде всего связана с тенденциями европейских кинофестивалей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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