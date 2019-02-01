ИА «Ореанда-Новости». В Третьяковской галерее проходит выставка Куинджи, в которую включили и возвращённое после кражи полотно «Ай-Петри. Крым». Владимир Мединский, министр культуры, впервые дал комментарии нашумевшему инциденту.

С 1 февраля «вернувшееся» полотно Архипа Куинджи находится на выставке в Третьяковской галерее. Несмотря на будний день, у музея большая очередь, люди ждут посещения по несколько часов (так как все электронные билеты уже распроданы). Выставка Куинджи вызывает настоящий ажиотаж. По наблюдениям пользователей соцсетей, до инцидента с похищением картины подобного не происходило.

В интервью газете «Известия» 31 января Владимир Мединский, глава Минкульта РФ, высказал убеждение, что кража картины «Ай-Петри. Крым» объясняется большой популярностью музеев среди граждан и, соответственно, высокой посещаемостью.

Министр был вынужден признать, что в связи с большим потоком посетителей система безопасности любого культурного учреждения может дать сбои. Он сказал, что главная задача - обнаружить «узкие места» и внедрить современные решения в области безопасности.

Кроме того, добавил министр культуры, Третьяковскую галерею ждёт комплексная проверка. Другие федеральные музеи также ждут инспекции.

Сергей Подстаницкий, искусствовед, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, был ли интерес к выставке подогрет скандалом, не исключил такой вероятности. Но он уверен, что большинству людей, которые заинтересовались инцидентом, было достаточно пролистать новостную ленту или включить телевизор. По мнению Подстаницкого, ажиотаж вокруг выставки Куинджи связан с её скорым завершением.

Картину Куинджи похитили из Третьяковки 27 января на глазах у посетителей. По последним данным, похитителем оказался 31-летний уроженец Феодосии Денис Чуприков, уже заключённый под стражу решением Таганского суда. Он снял полотно со стены и скрылся - ему никто не помешал. На следующий день картину Куинджи нашли в Подмосковье. Злоумышленник утверждает, что обращался с ней предельно аккуратно и хотел вернуть произведение искусства в музей. Дерзкая акция была нужна ему якобы для привлечения внимания президента Владимира Путина, с которым Чуприков, не сумев попасть в Кремль, хотел поговорить о будущем России.