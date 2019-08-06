ИА «Ореанда-Новости». Российский министр культуры Владимир Мединский провёл встречу со знаменитым режиссёром Квентином Тарантино.



Министр показал Тарантино территорию Кремля. Режиссёр посмотрел на памятники искусства Царь-колокол, а также Царь-пушку. Кроме того, Мединский и Тарантино посетили Большой Кремлевский дворец.



В Россию именитый режиссёр приехал представить свою картину «Однажды в Голливуде». Премьера фильма намечена на 7 августа.