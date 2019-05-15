ИА «Ореанда-Новости» Популярный во всём мире сериал «Игра престолов», министр культуры РФ Владимир Мединский смотрит языке оригинала. Глава Минкульта признался, что ему нравятся «совершенно замечательные диалоги», которые, к тому же, написаны «прекрасным «литературным языком.

Ранее на вопрос о том, смотрит ли он самый знаменитый сериал мира, Мединский ответил, что смотрит, но так же отметил, что каждый сам решает, смотреть ему франшизу или нет.