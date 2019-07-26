ИА «Ореанда-Новости». Владимир Мединский во время встречи с Владимиром Путиным рассказал, что за последние несколько лет в стране увеличилось посещение музеев. На данный момент, специалисты насчитывают около 150 миллионов посетителей за 6 лет. Также министр культуры указал, что доходы музеев увеличились более, чем в 2 раза, не считая бюджетные вложения.

«Мы значительно увеличили бюджетную поддержку наших федеральных музеев: как на зарплату, так и на создание и открытие новых экспозиций. Объём бюджетных инвестиций в федеральные музеи за эти годы вырос почти на 70%, что повлияло на рост музеев «Собственные внебюджетные доходы», - глава Министерства культуры.

В разговоре о будущем поднимаются вопросы научной деятельности и экспонатов в хранилищах. Мединский отметил, что работа по созданию единого государственного электронного каталога до 2015 года «не велась», никто «не описал все наши сокровища», не пересчитывал и не вносил в базу данных. В последние четыре года музейным работникам всё же удалось полностью описать 16 миллионов музейных предметов. В этом темпе можно ожидать, что коллекции будут систематизированы в течение следующих пяти лет.