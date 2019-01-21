ИА «Ореанда-Новости». Российское кино, которое сегодня создаётся в разных жанрах, высоко оценили на международных кинофестивалях. Об этом сообщил журналистам Владимир Мединский, министр культуры РФ, на пресс-конференции, проводимой ТАСС.

21 января, в понедельник, в ходе пресс-конференции ТАСС министр культуры Владимир Мединский рассказал о том, что в 2018 году шесть российских фильмов были отмечены на международных фестивалях класса «А». Министр подчеркнул, что это фильмы различных жанров.

Мединский вспомнил, что иногда Минкульт упрекают в том, что на экранах появляются «однотипные» фильмы. Однако высокие оценки, данные российским кинематографистам на мировом уровне, свидетельствуют о том, что в нашей стране «умеют делать кассовое высококачественное кино во всех жанрах», сказал министр. В доказательство он назвал восемь жанров, в которых были сняты кассовые российские фильмы 2018 года. Это комедия положений, спортивная драма, фэнтези, военное приключенческое кино, любовная мелодрама, историческая драма, научная фантастика, фильм-катастрофа. Вряд ли кинематограф России можно упрекнуть в отсутствии сюжетного разнообразия.

О подъёме кинематографа говорит и то, что с начала 2019 года кинотеатры посетили более 21 млн россиян, в среднем 1 млн зрителей в день. Это «абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю», по выражению Владимира Мединского. Примерно 70% зрителей предпочитали именно фильмы отечественного производства: «Ёлки», «Снежная Королева», «Три богатыря», «Т-34», «Полицейский с Рублёвки».

В частности, о фильме «Т-34» (военно-приключенческий боевик, режиссёр Алексей Сидоров) министр культуры сказал, что по кассовым сборам этот фильм обгонит голливудское фэнтези «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Таким образом, «Т-34» займёт второе место после спортивной драмы «Движение вверх» (2017). На сегодняшний день кассовые сборы «Т-34» превысили 2 млрд рублей («Пираты…» собрал в России 2,118 млрд рублей). Сборы фильма «Движения вверх» составили 2,9 млрд рублей.