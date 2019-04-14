ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры России обратился к своему белорусскому коллеге с просьбой уделить внимание вопросам охраны русского языка на территории соседнего государства. Разговор состоялся во время совместной коллегии культурных ведомств двух стран.

Владимир Мединский обратил внимание соседней стороны, что русский язык всё чаще исчезает на объектах городской топонимики в столице и крупных городах Белоруссии.

«На спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском», - подчеркнул Мединский.

По мнению министра, русский язык связующее звено в культурном обмене между двумя странами. Он назвал его неотъемлемой «частью гуманитарного сотрудничества». Его поддержка, по словам чиновника, должна оказаться «в фокусе» интересов минкультуры Республики Белоруссии.

Глава белорусского культурного ведомства, Юрий Бондарь отметил в что развитию русского языка на территории его страны «ничего не угрожает».

«Заботой министерства сегодня является как раз повышение популярности белорусского языка у населения», - подчеркнул министр.

Он отметил, что большая часть населения в Белоруссии пользуется в бытовом общении русским языком. В стране большое значение предается изучению русской литературы. Белорусские специалисты и молодёжь неоднократно становились лидерами в российских конкурсах посвященных владению русским языком и знанию русского литературного наследия. Министр отметил. Что ему сложно представить ситуацию, в которой «русский язык станет чужим» в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Минске в преддверии II Европейских игр проходит активная работа по усовершенствованию туристической инфраструктуры. На вокзалах и туристических маршрутах появляются предписывающие знаки и информационные стенды с пояснениями на английском, белорусском и даже китайском языке.